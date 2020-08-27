اصطدام مركبتين عسكريتين روسية وأمريكية في سوريا وإصابة جنود (فيديو)

تبادلت واشنطن وموسكو اللوم بشأن اصطدام مركبتين عسكريتين أمريكية وروسية في شمال شرقي سوريا، وهو ما أسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين.

وقد بُث فيديو الاصطدام على موقع روسي، ثم انتشر عبر تغريدات على موقع تويتر.

وتظهر في الفيديو مركبة عسكرية روسية في قافلة تصدم عربة مصفحة أمريكية، بينما تحلق مروحية روسية على ارتفاع منخفض.

وتقول روسيا إن القوات الأمريكية اعترضت دورية روسية.

وقد انتشرت أخبار الحادث الأربعاء وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نبهت القوات الأمريكية إلى أن قوات روسية ستسير دورية في المنطقة.

وأضافت أنه "بالرغم من التنبيه حاول جنود أمريكيون اعتراض طريق الدورية الروسية"، حسب البيان الروسي الذي نشرته وكالة أنباء تاس.

وأضاف البيان أن الشرطة العسكرية الروسية اتخذت الخطوات الضرورية من أجل متابعة المهمة.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن مركبة روسية اصطدمت بمركبة كاسحة للألغام، وتسببت بجرح بعض أفراد الطاقم.

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وصرح مصدر أمريكي لم تكشف هويته لموقع "بوليتيكو" أن 4 عسكريين أمريكيين أصيبوا بجراح طفيفة.

يذكر أن للولايات المتحدة 500 عسكري في المنطقة، أقل بكثير من عددهم في السابق، من أجل مواجهة أي تهديد من جانب تنظيم الدولة الإسلامية. ويقدم العسكريون الأمريكيون الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت إن الحادث وقع في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء، حين واجهت دورية روتينية أمريكية في المنطقة قوات روسية، حسب موقع بوليتيكو.

وقال المتحدث مدينا الجانب الروسي إن الدورية الأمريكية غادرت المنطقة عقب الحادث من أجل نزع فتيل التوتر.

وأضاف أن "حوادث غير آمنة وغير مهنية كهذا تناقض بروتوكول عدم الصدام الذي التزمت به كل من روسيا والولايات المتحدة في شهر ديسمبر/كانون أول عام 2019.



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