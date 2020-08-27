بولندا تستدعي السفير البيلاروسي على خلفية تصريحات للرئيس لوكاشينكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ 11 ثانية

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير البيلاروسي لديها بسبب تصريحات السلطات البيلاروسية حول طموحات وارسو بضم مقاطعة غرودنو البيلاروسية.

وأعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، عبر “تويتر” اليوم الخميس: “في ظل الاتهامات المتكررة وغير المبررة من قبل السلطات البيلاروسية ضد بولندا، تم استدعاء سفير جمهورية بيلاروس إلى وزارة خارجية بولندا اليوم في الساعة 15.00 (16.00 بتوقيت موسكو)”.

يذكر أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، كان قد صرح في وقت سابق إنه واثق من أن خطة ضم مقاطعة غرودنو البيلاروسية إلى بولندا، لن تنجح، ولن يتم تنفيذها.

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وأضاف لوكاشينكو، في حديث نقلته وكالة “سبوتنيك بيلاروس”: “ترون هذه التصريحات، القائلة إنه إذا تفككت بيلاروس، فإن منطقة غرودنو ستذهب إلى بولندا. لقد أخذوا يتحدثون عن ذلك علنا وبصراحة. وينامون ويرون تحقيق ذلك. لكنهم لن ينجحوا في تحقيق أي شيء من هذا القبيل، وأنا أعرف ذلك بشكل محدد”.

وأضاف أن البلاد تضطر الآن، إلى إنفاق مبالغ طائلة من أجل استقرار الوضع على الحدود الغربية، حيث تم نشر بعض الوحدات العسكرية.

وقال ألكسندر لوكاشينكو، إن بعض “الجيران المضطربين” يتدخلون علانية في شؤون بيلاروس، ويمارسون ضغوطا على الدولة.

إلا أن رئيس الديوان الرئاسي البولندي، كشيشتوف شيرسكي، نفى أن تكون بلاده تنوي ضم الأراضي البيلاروسية وتقويض وحدتها.