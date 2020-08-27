أمزازي يتشبث بخيار تأجيل الجهوي: لا داعي لتعريض 330 ألف تلميذ للخطر

دافع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مجددا، عن قرار وزارته بإطلاق الموسم الدراسي الجديد في موعده في ظل الجائحة، مطمئنا عائلات تلاميذ السنة الأولى باكالوريا الذين تم تأجيل امتحانهم.

وقال أمزازي، اليوم، في عرض له أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والتماعية، بمجلس المستشارين، أنه لا داعي

لتعرض 330 ألف تلميذ بالسنة الأولى باكالوريا للخطر، بالتشبث بإجراء امتحانهم في ظل هذه الظروف، كما أن الأطر التربوية منكبة على التحضير للدخول المدرسي الاستثنائي.

وآكد أمزازي، على أنه بالرغم من اتخاذ قرار تأجيل الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا، فإنه قبل الامتحان سيتم الإعلان عن موعده بوقت كافي للتحضير، كما سيتم تفادي جمعه مع امتحان آخر السنة.

وعن ظروف الدخول المدرسي، يقول الوزير أنه هذا الصباح بالمجلس الحكومي، قدم وزير الصحة معطيات تظهر أن مؤشر انتشار الفيروس في عدد من المدن تراجع، مثل طنجة وفاس، ما سيمكن وزارة التربية الوطنية من الاستفادة من تحسن الرضع الوبائي وفتح المدارس أمام الأسر التي ترغب تدريس أبنائها حضوريا.

وتشبث أمزازي بخيار عدم تأجيل الموسم الدراسي، حيث قال إن التأجيل غير وارد لأنه سيكون له أثر سلبي نفسيا ودراسيا، والطفل إذا لم يتعلم سيبقى عرضة لتفشي الوباء.