ماء العينين: نعاني أزمة الشباب في الحياة السياسية..يتم تقديمهم في صورة رومانسية

وجهت البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، انتقادات لما وصفته بالنموذج، الذي يتم تسويقه عن الشباب السياسي “الرصين”، الذي لا يدلي بمواقف سياسية في القضايا الراهنة.

ماء العينين، في مداخلتها، اليوم الخميس، في ملتقى شبيبة الحزب، والتي أدلت بها عن بعد، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قالت إن ما تم تحقيقه بدخول الشباب الحياة السياسية يظل متواضعا في الأداء، والآمال، التي علقت على مشاركته تفجر بشكل ناعم.

وتحدثت ماء العينين عما وصفته بأزمة نموذج للشباب في الحياة السياسية، حيث يتم تقديمهم بصورة رومانسية، في شكل شباب مقل في الكلام، والمواقف، وتسويق لـ”موضة التعالي عن إبداء المواقف في الوقت الذي يستدعي مواقف سياسية”، مضيفة: “لا يسرني أن الشباب يتصرفون مثل نخب ستين سنة، ويتداولون خطابها، ويصور على أنه الشباب الذي نحتاجه”، متحدثة عن قوى يغيظها وجود الشباب في الحياة السياسية، استغلت أزمة النموذج.

وانتقدت ماء العينين تلخيص المشاركة السياسية للأحزاب في جانبها العددي، بما يعكس أعداد مقاعدهم داخل المؤسسات التشريعية، وهو ما ينطبق كذلك على المشاركة السياسية للنساء، التي قالت إنه “يتم تمييعها”.

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ماء العينين تحدثت في المقابل عن اتساع دائرة الشباب السياسي خارج الأحزاب السياسية، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، موردة مثال مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تجاوز الشباب داخل الهيآت رهيب من طرف شباب التواصل الاجتماعي، كما أن الأحزاب أتت بعد تبلور الموقف العام، ووجدت نفسها تنتج بلاغات مستنسخة، لأن الأمر الواقع تم فرضه.

الشباب الممارس للسياسة في الإعلام البديل، حسب ماء العينين، أصبح يتسع، وبدأ يتجاوز الشباب المتحزب، ويصير أكثر تأثيرا كذلك.