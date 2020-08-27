دنيا عبد الله في تصدر “الخيمة”- فيديو

أصدرت المغنية الشابة، دنيا عبد الله، جديدها الفني بعنوان “الخيمة”، وهي ثاني أغنية في مسارها الفني بعد عملها ” لسيان “.

العمل الجديد لدنيا من كلمات توفيق العلمي، وألحان أيوب الزعزاع، وتوزيع أنس الإدريسي، واختارت إصداره على شكل “video lyrics“.

ويرتقب أن تصدر دنيا عبد الله مجموعة من أغان جديدة على شكل مني ”ميني ألبوم”، يتضمن 6 أعمال، تطرح بشكل منفرد على فترات زمنية متباعدة.

ولا تزال دنيا عبد الله، في بداية مسارها، تحاول إيجاد مكانها وسط كوكبة الفنانين الأوائل في زمن الأغنية الشبابية العصرية.