بعد الإقبال الكبير…سلطات فحص أنجرة تغلق شواطئ المنطقة – صور وفيديو

شرعت سلطات إقليم فحص أنجرة، أمس الأربعاء، في إغلاق شواطى منطقة فحص أنجرة “شاطئ سيدي قنقوش، ووادليان، والقصر الصغير، والداليا، وواد المرسى”.

وعملية الإغلاق حضرها باشا، وقائد المنطقة، حيث توجد الشواطئ، مدعومة بعناصر الدرك الملكي، وعناصر القوات المساعدة، التي تمركزت في مداخل، ومخارج الشواطئ الأربعة.

وكانت السلطات قد أصدرت، يوم الاثنين الماضي، قرار إغلاق الشواطئ التابعة لإقليم فحص أنجرة، بعد الاكتظاظ، الذي شهدته، بعد الإقبال الكبير عليها، وجاء هذا الإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

“اليوم24” حضر عملية الإغلاق، وقدم لكم المشاهد التالية:

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