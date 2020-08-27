بوغبا خارج تشكيلة فرنسا لإصابته بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، من تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب المنتخب، ديدييه ديشان، اليوم الخميس، لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشان "للأسف، خضع بوغبا لفحص بالأمس (الأربعاء) جاءت نتيجته إيجابية صباح اليوم، قمت باستبداله بكامافينغا".

وحل الشاب الصاعد إدواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب وسط رين، بدلا من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم إلى المنتخب للمرة الأولى في مسيرته شأنه في ذلك شأن لاعب وسط ليون حسام عوار، ومدافع لايبزيغ الألماني دايوت اوباميكانو.

وشكلت عودة أدريان رابيو مفاجأة بعد قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018 بعدم قبوله التواجد على لائحة اللاعبين البدلاء للتشكيلة الرسمية في حال تعرض أحد زملائه للإصابة.

وعلق ديشان على استدعاء رابيو مجددا بقوله: "لقد استعاد مستوى جيد جدا. لا نستطيع العودة إلى الوراء، أنا لست من الأشخاص الذين يتخذون قرارات راديكالية. لقد بقي متاحا لكي يتم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب".

وخاض رابيو آخر مباراة مع فرنسا في 27 آذار/مارس 2018.

أما آخر مباراة لمنتخب فرنسا فكانت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ضد ألبانيا (2-0) قبل توقف النشاط الكروي اعتبارا من آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتلتقي فرنسا مع السويد في سولنا (إحدى ضواحي ستوكهولم)، ثم تستضيف كرواتيا على ستاد دو فرانس.

التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، مايك مانيان (ليل)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

المدافعون: لوكا دين (ايفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنل كيمبيبي (سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، دايوت اوباميكانو (لايبزيغ الألماني)، رافايل فاران (ريال مدريد).

لاعبو الوسط: إدواردو كامافينغا (رين)، نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي)، ستيفن نزونزي (رين)، ادريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الإنجليزي).

المهاجمون: حسام عوار (ليون)، وسام بن يدر (موناكو)، اوليفييه جيرو (تشلسي الإنجليزي)، انطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، انطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيليان مبابي (سان جرمان).