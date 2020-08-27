شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات وباء كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا عن آخر مستجدات الوباء خلال الساعات الأخيرة.

وقالت، عبر حسابها على تويتر، إنها جاءت على النحو التالي: تسجيل (3) حالات إصابة جديدة (2) #مأرب Advertisements (1) #حضرموت تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء جميعها من حضرموت ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1933) منها (562) وفاة و(1098)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر مستجدات وباء كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.