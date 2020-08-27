زكي نسيبة: نفخر بدور المرأة الإماراتية في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 27 أغسطس 2020

أعرب وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة عن فخره واعتزازه بالدور الريادي المشرف الذي برزت من خلاله المرأة الإماراتية ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقها للمزيد من الإنجازات والإبداع في جميع المجالات.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن"، وفق ما أعلنته الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وأكد نسيبة أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار الوقت بأنها تتحلى بالمرونة والبراعة والقلب الطيب والمعطاء، وكذلك قدرتها على مواجهة كافة التحديات خلال هذه الفترة الاستثنائية العصيبة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأضاف نسيبة: "نفتخر في هذا السياق بإنجازات "أم الإمارات"، التي فاقت كافة التوقعات في دعم وتمكين المرأة الإماراتية على كافة الصعد، حيث وضعت القواعد الأساسية لعمل المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021".

وقال: "كما لا يمكننا إغفال مبادراتها الإنسانية وتبرعها السخي لصالح العشرات من المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 91" داخل الإمارات وخارجها".

وأضاف:" يتوجب علينا خلال الاستعداد للـ50 عاما المقبلة التأكد من تحفيز المرأة وضمان أن تكون جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل، والمساهمة في عملية البناء والتطوير والتنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات".

وتابع: "نفتخر جميعاً في الإمارات شعباً وقيادة بدور المرأة الإماراتية الاستراتيجي على صعيد التخطيط والإشراف والتنفيذ، في كافة المجالات الابتكارية الرائدة والقطاعات الحيوية التي ساهمت في دعم إنجازات الإمارات البارزة، لاسيما في إطلاق "مسبار الأمل الإماراتي" لاستكشاف كوكب المريخ، والتشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية".

واستطرد بقوله: "إضافة إلى جهودها الكبيرة والملحوظة في التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكلي ثقة بأن تمكين الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية ودعمها المستدام سوف يبهر العالم بإنجازاتها وقدراتها على مدار الخمسين سنة المقبلة".