سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سلوفينيا

الخميس 27 أغسطس 2020

قدَّم السفير إبراهيم سالم المشرخ، اليوم، أوراق اعتماده إلى بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الامارات العربية المتحدة لدى جمهورية سلوفينيا، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا.



ونقل السفير المشرخ، خلال تقديم أوراق الاعتماد، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس بوروت باهور، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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من جانبه حمّل رئيس سلوفينيا، السفير المشرخ تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحاكم دبي،وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس باهور للسفير المشرخ التوفيق في مهام عمله وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وفي المقابل أعرب السفير المشرخ عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.