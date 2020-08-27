شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب تفكيك حكومة الظل الإخوانية والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 قال الكاتب والمحلل السياسي, خالد الزعتر، إن تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب العمل على تفكيك حكومة الظل الإخوانية داخل الشرعية اليمنية والتي تدفع باتجاه عرقلة تنفيذ الاتفاق لأنها تدرك انها هي الخاسر الأكبر من تنفيذ هذا الاتفاق الذي سيقضي على طموحاتها في السيطرة على الشرعية اليمنية وتسييرها لمصلحتها.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب من التحالف العربي استخدام لغة القوة في الضغط باتجاه إزالة كافة العراقيل التي تحاول إجهاض هذا الاتفاق، الحفاظ على اتفاق الرياض والعمل على تحصلينه يتطلب التخلي عن سياسة (الجزرة) واستبدالها (بالعصا)

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