وسائل إعلام: تركيا فشلت في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالمتوسط

الخميس 27 أغسطس 2020

قالت وسائل إعلام يونانية إن تركيا فشلت في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالمتوسط.



وفي وقت سابق اليوم دعا وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط.

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وقال: ناقشت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تصرفات تركيا غير القانونية في شرق المتوسط.

وفي وقت سابق قال الوزير القبرصي إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال مواصلة التنقيب في شرق البحر المتوسط