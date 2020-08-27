شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 622 إصابة جديدة بـ"كورونا" و6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أعلنت فلسطين اليوم تسجيل 632 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا في المناطق الفلسطينية المحتلة .

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه وخلال آخر 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 158 حالة وفاة .. مشيرة إلى وجود 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة.

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