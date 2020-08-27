شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة تشيد بدور المرأة الإماراتية في بناء الوطن والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020

أشادت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بالدور المهم للمرأة الإماراتية ومساهمتها الفعّالة في بناء الوطن.



جاء ذلك في كلمتها إلى موظفات شركة أدنوك بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، والتي ألقتها بالنيابة عنها الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة مستشارة الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال الاحتفال الافتراضي الذي أقامته "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وشهد الحفل تكريم موظفات "أدنوك" لجهودهن ومساهمتهن الفعالة في نمو وتطور الشركة وكذلك في جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك في رسالتها أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تأل جهداً في تقديم وتوفير كافة المعطيات التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق المساواة ومنحها كافة الفرص المؤاتية لتأخذ دورها في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت أهدافاً فاقت التوقعات على صعيد تمكين المرأة مما جعلها تحتل مكانتها المنشودة.

كما ثمنت ما قدمته القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات من إنجازات باهرة جعلتها في مصاف الدول التي استطاعت مواجهة جائحة "كوفيد-19" بأقل الخسائر، مشيدة بمساهمة المرأة الإماراتية في مواجهة هذه الجائحة.

شارك في الاحتفال الذي أقيم افتراضياً الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، و الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة بالإمارات مستشارة الشيخة فاطمة بنت مبارك وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وإلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على الدعم الكبير واللامحدود لتمكين المرأة الإماراتية وإلهامها وتحفيزها للقيام بواجبها الوطني كشريك أساسي في مسيرة التنمية والازدهار في الإمارات".

وأضاف: "من خلال إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حققت أدنوك تقدماً كبيراً في مختلف جوانب أعمالها من خلال نقلة نوعية شاملة ساهمت فيها كوادرنا البشرية رجالاً ونساء بدور محوري".

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وتابع: "كان لتشجيع ودعم الشيخة فاطمة بنت مبارك، دور أساسي في تمكين المرأة في أدنوك وتعزيز مشاركتها في قطاع النفط والغاز".

ولفت إلى نجاح أدنوك بالوفاء بأهدافها المتعلقة بتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان اندماجها في كوادرها، جنباً إلى جنب مع الرجل وعلى قدر واحد من المساواة في جميع شركات المجموعة.

وكانت أدنوك قد أعلنت عام 2017 عن التزامها بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العليا إلى 15% بحلول عام 2020، ومنذ ذلك الحين، نجحت أدنوك في تجاوز هذا الهدف، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا إلى أكثر من 16%.

كما ارتفع عدد المهندسات بنسبة 90% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1062 مهندسة في مختلف مواقع الشركة.

كما عيّنت أدنوك 3 رئيسات تنفيذيات على رأس ثلاث من شركاتها العاملة، وتسير الشركة بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه العام الماضي بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارة كل شركة من شركات المجموعة بنهاية عام 2022.

وفي الوقت الحالي تضم 15 من مجالس إدارات شركات المجموعة، البالغ عددها 17 مجلس إدارة، في عضويتها 22 امرأة.

وتعزيزا لالتزام أدنوك بسياسة التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر عن هدف جديد للشركة يتثمل برفع نسبة تعيين النساء في الوظائف الفنية في شركات المجموعة إلى 25% بنهاية عام 2030 وإطلاق مؤشر لمتابعة تقدم الشركة على هذا الصعيد.

وقال الجابر: "نحن فخورون بتعزيز التزامنا بتمكين المرأة الإماراتية في يومها والاحتفاء بالكوادر النسائية في أدنوك والدور الكبير الذي يضطلعن به في الشركة والمجتمع".

وأضاف: "هذه الإنجازات تعكس رؤية وجهود القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لدعم وتمكين المرأة للمساهمة بشكل كامل في النمو والتقدم الاقتصادي في الإمارات".

من جانبها، أكدت سارة الأميري أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي رسخت حضور المرأة الإماراتية في كل نواحي الحياة لتصبح شريكاً إلى جانب الرجل في صنع القرار وعملية التطوير والتنمية.

كما تقدمت بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات والشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وللمرأة الإماراتية بهذه المناسبة تقديراً لعطائها وجهودها في بناء الأسرة والمجتمع والسعي إلى تطويره في جميع المجالات، ولدورها الريادي ومشاركتها في مختلف المواقع القيادية وجهات العمل بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية.