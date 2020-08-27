شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابات بكورونا في المملكة إلى 311,855 حالة، كما أكدت تسجيل 1310 حالات شفاء في المملكة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في السعودية بسبب كورونا 3785 حالة. وبلغت الحالات النشطة في المملكة 21,815 حالة، والحالات الحرجة 1582 حالة، فيما سجلت نسبة الشفاء من كورونا بالسعودية تصاعدا مستمرا حيث ارتفعت اليوم إلى 91.79%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.