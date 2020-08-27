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ألمانيا .. 50 يورو حد أدنى لغرامة عدم ارتداء الكمامات

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اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على تحديد حد أدنى بـ50 يورو للغرامات المالية على المخالفين للارتداء الإجباري للكمامات.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الخميس بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء الحكومات لبحث كيفية التعامل لاحقا مع أزمة .

وأوضحت ميركل أن 15 ولاية من إجمالي 16 ولاية وافقت على هذا الإجراء. وأكدت ميركل أنه نظرا لارتفاع أعداد الإصابات أنه لا يمكن تبرير التوسع في خطوات الفتح في ظل القيود المرتبطة بكورونا، وقالت إنه يجب على الحكومة الاتحادية والولايات بسبب ارتفاع الاعداد " أن تقوم بمحاولة أخرى"، وتابعت :" نحن نأخذ الارتفاع في أشهر الصيف بصورة جادة للغاية".

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