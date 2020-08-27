شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : 286 مليون دولار تكلفة ترميم المباني الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس عن تكلفة إعادة اعمار المباني الأثرية المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت تقدر بحوالي 286 مليون دولار أمريكي.

وقال الرئيس عون ، لدى استقباله المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي في قصر بعبدا ببيروت اليوم ، إن " 40 بالمئة من البنى التحتية في بيروت تضررت بشكل بالغ" .

وأشار إلى أن عدد المباني الاثرية المتضررة بلغ 640 مبنى (اثري 480 وذات طابع اثري 160) ، لافتا إلى عدد المناطق التاريخية وذات الطابع الثقافي المتضررة بلغ ثمانية .