شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مالي .. إطلاق سراح الرئيس المعزول والان نبدء بالتفاصيل

قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي اليوم الخميس إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا. والإفراج عن كيتا هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب. وذكر مايجا "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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