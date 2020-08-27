تركيا: محاولات إقصائنا من شرق المتوسط خاسرة

قال حامي آقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن أي محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك، خارج شرق المتوسط ستكون نهايتها "الخسارة".



وتابع: "فرنسا التي ليست ضامنا لجزيرة قبرص، بهذا التصرف، تشجع الثنائي الرومي اليوناني المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير". وأضاف آقصوي اليوم الخميس في بيان له: "نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة قبرص الرومية، بذريعة المناورات العسكرية (بين 26-28 آب) مع قبرص الرومية، واليونان وإيطاليا، وبقاؤها هناك بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات عام 1960".وتابع: "فرنسا التي ليست ضامنا لجزيرة قبرص، بهذا التصرف، تشجع الثنائي الرومي اليوناني المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير". وأكد المتحدث: "مجددا نذكر أن أية محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط سيكون مصيرها الخسارة".

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