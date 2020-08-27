دولة أوروبية تسجل أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ حزيران

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 حزيران الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد ، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477. وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

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