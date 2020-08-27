أمانة بغداد تقرر قطع أحد جوانب مجسر ساحة بيروت غداً الجمعة

قررت أمانة بغداد، قطع أحد جوانب مجسر ساحة بيروت لمدة 14 ساعة يوم غد الجمعة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن ملاكاتها في دائرة المشاريع ستقوم "بأعمال صيانة مفاصل التمدد العرضية من مجسر ساحة بيروت، للجانب المتوجه من منطقة زيونة وحتى المستنصرية، والتي تمثل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي بدأت في وقت سابق".
وأضافت أن ذلك "يتطلب قطع الجانب المشار إليه، من الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم ذاته، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
وأضافت أن ذلك "يتطلب قطع الجانب المشار إليه، من الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم ذاته، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
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