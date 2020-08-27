بالصور.. 'كورنيش السدّة' يرتدي حلّة عصرية

افتتح محافظ واسط محمد المياحي، الخميس، مراحل تطوير "كورنيش السدة" في مدينة الكوت. وتظهر الصور المدرجة أدناه، "الكورنيش"، بحلّة جديدة ذات طابع عصري.

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