وفاة صحفي في كربلاء جراء إصابته بكورونا

وقال مراسل الخليج 365، إن الصحفي الرياضي عصام الرماحي توفي ظهر اليوم، داخل مستشفى الحسيني الكائنة في محافظة كربلاء، أثناء نقله إلى شعبة العناية المركزة.

وأضاف أن الرماحي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفارق الحياة اليوم نتيجة لتلك الإصابة.

