جو رعد يطلق أغنية جديدة بقلب محروق (فيديو)

أطلق الفنان جو رعد أغنية وطنية خاصة ببيروت تحت عنوان "بيروت يا جريحة"، تعبيرا منه عن حزنه وأسفه لما أصاب اللبنانيين في الرابع من آب الماضي.
الأغنية من كلمات الشاعر فيليب بارودي، ألحان وسيم بستاني، توزيع روبير الاسعد وميكس وماسترينغ نور الاسعد وتسجيل استديو UR WAY STUDIO. أما الفيديو فهو من إخراج مارون الأسمر، انتاج وتنفيذ فرح النابلسي، وتشاهدونه مرفقاً.
ونشر مقطع منها على انستغرام وعلق بالقول: "غنيت من قلب مجروح مقهور. واللي بحب وبغار على بلدو ويلي ما الو خير لوطنوا ما الو خير لاحد..."
ونال المنشور تفاعلا كبيرا على هذه المنصة نظرا للتضامن الكبير الذي شعر به جميع المواطنين من مختلف أنحاء العالم مع هذه الفاجعة التي اصابت اهالي بيروت ولبنان.
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