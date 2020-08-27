تسريحات صيفية للشعر المتوسط الطول... اختاري ما يناسبك!

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إليك أجمل موديلات تسريحات للشعر المتوسط الطول، ناعمة وعصرية لتسوتحي منها التسريحة التي تُعبر عن شخصيتك وذوقك:
تسريحة الشعر المستقيم
تسريحة الكعكة المرفوعة
تتميّز تسريحة الكعكة العالية بإبراز ملامح الوجه بطريقة جذّابة ولافتة. كما أنها تمنح المرأة مظهرًا شبابيًا؛ حيث تُظهر الملامح بشكل مشدود. كما أنها ملائمة للمناسبات والسهرات. ولإطلالة عصرية شبابية، اعتمدي تسريحة الكعكة العالية واتركي بعض الخصل الناعمة منسدلة على جانبي الوجه.
تسريحة ذيل الحصان المنخفضة أو العالية
تسريحة ذيل الحصان، سواء العالية أو المنخفضة تُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا. ولإطلالة ناعمة وساحرة تناسب جميع الأوقات، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان، مع ترك شعرك منسدلًا بطريقة طبيعية من الخلف.
تسريحة الكيرلي الرفيع
تسريحة شعر مزيّنة بالـ "بندانا"
للراغبات في تسريحة شعر مميّزة وسهلة التطبيق، ما عليك سوى اعتماد تسريحة شعر المُثبتة بالـ "بندانا" أو الملفوفة بوشاح عصري بألوان زاهية يعكس الفرح والعفوية على إطلالتك الكاجوال. ولا تنسي أن تتركي شعرك منسدلًا بشكل عفوي لابراز جمال شعرك.
تسريحة الغرّة المضفرة
تسريحة الضفيرة، بمختلف أنواعها تُعد من تسريحات الشعر الرائجة في موضة الشعر؛ إذ تمنح المرأة إطلالة هادئة وأنيقة في الوقت ذاته. كما أنها تناسب جميع أنواع الشعر ولا تستغرق وقتًا طويلًأ، فضلاً عن تُلائم جميع المناسبات. وإذا كنت تبحثين عن التميّز في إطلالتك، يُمكنك اعتماد تسريحة الغرّة المضفرة للمزيد من التألق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.