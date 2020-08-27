تسريحات صيفية للشعر المتوسط الطول... اختاري ما يناسبك!

تسريحات للشعر المتوسط الطول، تُناسب جميع الأ ذواق، خصوصًا المرأة المواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، اختارها لك "سيدتي.نت" لتختاري منها التسريحة التي تناسب شعرك المتوسط الطول، لتتألّقي بإطلالة ناعمة وعصرية تُلائم جميع المناسبات سواء النهارية الكاجوال كانت أم الرسمية.

موديلات تسريحات للشعر المتوسط الطول

إليك أجمل موديلات تسريحات للشعر المتوسط الطول، ناعمة وعصرية لتسوتحي منها التسريحة التي تُعبر عن شخصيتك وذوقك: إليك أجمل موديلات تسريحات للشعر المتوسط الطول، ناعمة وعصرية لتسوتحي منها التسريحة التي تُعبر عن شخصيتك وذوقك: تسريحة الشعر المستقيم



تسريحة الشعر المستقيم، تُعتبر من التسريحات الناعمة جدًا وتناسب ذوات الشعر متوسط الطول. يُمكنك اعتمادها لإطلالة أنيقة وعصرية في آن. ولإضفاء التميز والجمال على تسريحتك، اعتمدي معها الغرّة المشدودة الى الخلف والمثبتة بالاكسسوارات الناعمة، كالدبابيس أو القطع المعدنية العصرية لتتناسب إطلالتك الرسمية. تسريحة الكعكة المرفوعة

تتميّز تسريحة الكعكة العالية بإبراز ملامح الوجه بطريقة جذّابة ولافتة. كما أنها تمنح المرأة مظهرًا شبابيًا؛ حيث تُظهر الملامح بشكل مشدود. كما أنها ملائمة للمناسبات والسهرات. ولإطلالة عصرية شبابية، اعتمدي تسريحة الكعكة العالية واتركي بعض الخصل الناعمة منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة أو العالية



تسريحة ذيل الحصان، سواء العالية أو المنخفضة تُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا. ولإطلالة ناعمة وساحرة تناسب جميع الأوقات، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان، مع ترك شعرك منسدلًا بطريقة طبيعية من الخلف. تسريحة ذيل الحصان، سواء العالية أو المنخفضة تُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا. ولإطلالة ناعمة وساحرة تناسب جميع الأوقات، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان، مع ترك شعرك منسدلًا بطريقة طبيعية من الخلف. تسريحة الكيرلي الرفيع Advertisements



إذا كنت تمتلكين شعر متوسط الطول، وترغبين بتسريحة شعر نابضة بالحياة والأونة، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة الكيرلي، حيث ستضفي عليك لوكًا عصريًا وتمنحك مظهرًا شبابيًا. ولإطلالة لافتة، طبّقي معها الغرّة الجانبية الفوضوية. تسريحة شعر مزيّنة بالـ "بندانا"

للراغبات في تسريحة شعر مميّزة وسهلة التطبيق، ما عليك سوى اعتماد تسريحة شعر المُثبتة بالـ "بندانا" أو الملفوفة بوشاح عصري بألوان زاهية يعكس الفرح والعفوية على إطلالتك الكاجوال. ولا تنسي أن تتركي شعرك منسدلًا بشكل عفوي لابراز جمال شعرك.



تسريحة الغرّة المضفرة

تسريحة الضفيرة، بمختلف أنواعها تُعد من تسريحات الشعر الرائجة في موضة الشعر؛ إذ تمنح المرأة إطلالة هادئة وأنيقة في الوقت ذاته. كما أنها تناسب جميع أنواع الشعر ولا تستغرق وقتًا طويلًأ، فضلاً عن تُلائم جميع المناسبات. وإذا كنت تبحثين عن التميّز في إطلالتك، يُمكنك اعتماد تسريحة الغرّة المضفرة للمزيد من التألق.



