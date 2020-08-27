وزير الخارجية الأمريكي يعلن إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية السابقة على إيران اعتبارًا من منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل المزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية السابقة على إيران اعتبارا من منتصف ليل 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف: "سنعارض أي مقترح تقدمه أي دولة عضو بمجلس الأمن لاستمرار رفع العقوبات عن إيران".

ووصل بومبيو الخميس إلى سلطنة عمان، قادما من الإمارات في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت السودان وإسرائيل والبحرين.

كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2018، والذي جرى التوصل إليه في فيينا عام 2015.

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ونددت إيران، الجمعة، بتفعيل واشنطن آلية تهدف إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها، وقالت إنها تتوقع من الأمم المتحدة إحباط تلك الخطوة.

وكان بومبيو، دعا بقية أطراف الاتفاق النووي لتفعيل آلية سناباك ضد إيران، متعهداً بعدم سماح بلاده لطهران ببيع أسلحة تقليدية.

وقال بومبيو، الخميس الماضي، إن عدم تمديد حظر الأسلحة عليها سيكون خطأ جسيمًا، مؤكداً أن مليشيا حزب الله ووكلاء طهران بالعراق في وضع أسوأ بكثير من ذي قبل.

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. فيما سلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي.

وأكد الخطاب الأمريكي أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم عام 2015.