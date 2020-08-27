قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط.



وقال: ناقشت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تصرفات تركيا غير القانونية في شرق المتوسط.

وفي وقت سابق قال الوزير القبرصي إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال مواصلة التنقيب في شرق البحر المتوسط.

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