شكرا لقرائتكم بومبيو: العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل 20 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل 20 أيلول المقبل".

ولفت بومبيو إلى أنه "إذا قدم أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة قراراً فغي مجلس الأمن لمواصلة تخفيف العقوبات على إيران، الولايات المتحدة ستعارضه. وإذا لم يتم تقديم أي قرار، فستستمر العقوبات على إيران في 20 أيلول. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".

ووصل بومبيو الخميس إلى سلطنة عمان، قادما من الإمارات في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت السودان وإسرائيل، والبحرين.

كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2018، والذي جرى التوصل إليه في فيينا عام 2015.

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ونددت إيران، الجمعة، بتفعيل واشنطن آلية تهدف إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها، وقالت إنها تتوقع من الأمم المتحدة إحباط تلك الخطوة.

وكان بومبيو، دعا بقية أطراف الاتفاق النووي لتفعيل آلية سناباك ضد إيران، متعهداً بعدم سماح بلاده لطهران ببيع أسلحة تقليدية.

تمديد حظر الأسلحة

وقال بومبيو، الخميس الماضي، إن عدم تمديد حظر الأسلحة عليها سيكون خطأ جسيمًا، مؤكداً أن مليشيا حزب الله ووكلاء طهران بالعراق في وضع أسوأ بكثير من ذي قبل.

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. فيما سلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي.

وأكد الخطاب الأمريكي أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم عام 2015.