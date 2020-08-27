بالصور.. تشميع ١٠ جراجات مخالفة برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

قاد اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، حملة مكبرة لتنفيذ ٦ قرارات إدارية، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة المدينة، اليوم الخميس، في حضور عدد من مسؤولي الوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن تشميع ١٠ جراجات مخالفة، تستخدم في غير الغرض المخصص لها، وإزالة "برجولا" مخالفة مقامة أمام أحد الجراجات، بالإضافة لإغلاق أحد المقاهي المخالفة بمنطقة النيل الشعبي، لعدم التزامها بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استخدام الشيشة.