فتح 8000 مسجد لأداء صلاة الجمعة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أنهت مديرية الأوقاف بالشرقية، استعداداتها لفتح المساجد وإقامة أول صلاة جمعة بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر؛ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه يجري فتح 8000 مسجد أمام المصلين في أول صلاة جمعة، وحظر الزوايا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مُشددة.

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وأوضح الخطيب، أنه جرى وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقرر فتحها من جديد لأداء صلاة الجمعة، مشيرًا إلى الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، مع الاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام بأن يكون الخطيب المُكلف بأداء خطبة الجمعة إمامًا أو مصرح له بأداء الخطبة.

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بأنه في حال حدوث أية مخالفات يجري اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.