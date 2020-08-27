الأحد المقبل.. بنك أبو ظبي التجاري يبدأ رسميا العمل في السوق المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة بنك أبو ظبي التجاري الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، بداية عملها رسميا في السوق المصري يوم الأحد المقبل.

وتعد مجموعة بنك أبو ظبي التجاري، خامس أكبر كيان مصرفي خليجي، بمجموع أصول يُقدر بنحو 1.75 تريليون جنيه (بما يعادل 405 مليار درهم).

وكان إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني مصر، أعلن في تصريحات سابقة، عن حصول مصرفه على موافقة البنك المركزي المصري لتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك إلى "أبو ظبي التجاري ADCB"، بعد إتمام عملية اندماج مجموعة الاتحاد الوطني مع الأخير.

وتتبنى مجموعة بنك أبو ظبي التجاري، بعد أن أتمت كافة نواحي عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال، خطة استراتيجية تستهدف من خلالها الارتقاء بتجربة العملاء، وهو ما يمثل أحد الأسباب وراء تركيز المجموعة على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم، وفقا للبيان.

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وقالت المجموعة إنها تعمل أيضا على الابتكار في كافة المجالات المتعلقة بالعمليات البنكية للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، وضمان تقديم تجربة متميزة لهم.

وتحتل مجموعة بنك أبو ظبي التجاري المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كافة العملاء، وفقا للبيان.

وأشارت مجموعة البنك الإماراتية إلى قدرتها على تقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محليًا وعالميًا، وذلك من خلال علاقاتها الدولية وخبراتها وقوتها المالية، بحسب البيان.

وذكرت المجموعة أنه من المتوقع أن يقوم بنك أبوظبي التجاري مصر بدور محوري خلال الفترة المقبلة ضمن شبكة فروع المجموعة في المنطقة العربية، حيث يركز البنك على تنفيذ خطة طموحة تتضمن إضافة خدمات وفروع جديدة للوصول إلى الشرائح المستهدفة من العملاء.

كما يستمر البنك في دراسة تطوير تواجده الجغرافي وجذب المزيد من العملاء، مع استمراره في تقديم خدمة لعملائه الحاليين والمرتقبين بشكل أفضل، وفقا للبيان.