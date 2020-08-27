في 24 ساعة... إيطاليا تسجل 1367 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطاليةأمس الأربعاء، تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة منذ شهر ماي الماضي.. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة. Advertisements وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.

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