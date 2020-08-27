الكويت تُسجل 674 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 674 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و616 حالة شفاء.

وسجلت الصحة الكويتية أيضاً حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة نتيجة للإصابة

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بفيروس كورونا في البلاد 522.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ

82.945 من بينهم 7.901 حالة لاتزال تتلقي العلاج.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.