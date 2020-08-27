أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 674 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و616 حالة شفاء.
وسجلت الصحة الكويتية أيضاً حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة نتيجة للإصابة
82.945 من بينهم 7.901 حالة لاتزال تتلقي العلاج.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تُسجل 674 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.