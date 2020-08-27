مصرف لبنان المركزى يطالب البنوك بإعادة الرسملة

أصدر مصرف لبنان المركزي، تعميمًا اليوم الخميس يطالب البنوك بإعادة الرسملة فى إطار إنعاش القطاع المصرفي، الذى تضرر بشدة بفعل الانهيار المالي.
وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو 2017 على إيداع مبلغفى حساب خاص "مجمد لمدة خمس سنوات" فى لبنان يوازى 15 بالمئة من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيًا".
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