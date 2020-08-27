في فاجعة جديدة، لقي قاصر مغربي، ليلة أمس الأربعاء، مصرعه في ميناء مدينة مليلية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن قاصرا غير مرافق من دول شمال إفريقيا، قتل، في وقت متأخر من ليلة أمس، حيث كان يسبح في الميناء للوصول إلى قارب يتجه نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.
ومن جانبها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، أن الأمر يتعلق بقاصر مغربي، تم انتشال جثته، مساء أمس، من ميناء المدينة المحتلة على يد الحرس المدني، الذي لم يصل إلى المكان إلا بعد وفاة القاصر غرقا.
وحذرت الجمعية الحقوقية من الوضع، الذي بات يعانيه المئات من القاصرين العالقين في المدينة المحتلة، بعد تعذر ترحيلهم إلى إسبانيا، حيث باتوا يكررون محاولات فرارهم بطرق تمثل خطرا على حياتهم.
وتساءلت الجمعية ذاتها عن السبب وراء عدم التدخل العاجل لسلطات المدينة المحتلة، لإنقاذ القاصر، بعدما تعرضت حياته للخطر، خصوصا في ظل وجود أنظمة مراقبة متطورة محيطة بالميناء.
ولم تكشف سلطات المدينة المحتلة عن تفاصيل هوية القاصر المغربي، ما يصعب وصول الحقوقيين إلى عائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قاصر مغربي غرقا في ميناء مليلية المحتلة وهو يحاول ركوب قارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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