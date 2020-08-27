الوالي يستنكر الترويج لإشاعة وفاة “أم المغاربة”

استنكر الممثل، رشيد الوالي، ترويج إشاعة وفاة الفنانة القديرة، سعاد صابر، أخيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الوالي، أمس الأربعاء، خبر وفاة سعاد صابر، ودون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “أخبار كاذبة عن موت سعاد صابر. دفعتني للاتصال بها مباشرة، وأجابتني ضاحكة: ” الله يهديهم”.

وأضاف الوالي، نقلا عن سعاد صابر قولها: “والمشكل أش غادي نقول؟ واش نقول ليهم أنا باقا عايشة.. حشومة”.

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وزاد الممثل المغربيي في نفس التدوينة: “الله يطول عمر فنانتنا وفنانينا كاملين.. لأنهم أعطوا من جهدهم وشبابيك لامتاع المشاهد …يكفي أن العديد من المنتجين يتجاهلون الرواد.. منزيدوش نربوحوا على ظهرهم أرقام فارغة.. ومشاهدات لا معنى لها…المهم سعاد اليوم بخير وبنفس الحماس والروح تستقبل من يسأل عنها”.

سعاد صابر، التي كسبت مكانة مميزة في الوسط الفني بأدوارها المتقنة، تلقب بـ”أم المغاربة”، وذلك نظرا إلى إتقانها دور الأم بإحساس مرهف، وحنان يلمسه المشاهد.

وغابت الفنانة سعاد صابر عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، وكانت تعاني مضاعفات احتكاك في الركبتين.