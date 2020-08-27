استنكر الممثل، رشيد الوالي، ترويج إشاعة وفاة الفنانة القديرة، سعاد صابر، أخيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى الوالي، أمس الأربعاء، خبر وفاة سعاد صابر، ودون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “أخبار كاذبة عن موت سعاد صابر. دفعتني للاتصال بها مباشرة، وأجابتني ضاحكة: ” الله يهديهم”.
وأضاف الوالي، نقلا عن سعاد صابر قولها: “والمشكل أش غادي نقول؟ واش نقول ليهم أنا باقا عايشة.. حشومة”.
وزاد الممثل المغربيي في نفس التدوينة: “الله يطول عمر فنانتنا وفنانينا كاملين.. لأنهم أعطوا من جهدهم وشبابيك لامتاع المشاهد …يكفي أن العديد من المنتجين يتجاهلون الرواد.. منزيدوش نربوحوا على ظهرهم أرقام فارغة.. ومشاهدات لا معنى لها…المهم سعاد اليوم بخير وبنفس الحماس والروح تستقبل من يسأل عنها”.
سعاد صابر، التي كسبت مكانة مميزة في الوسط الفني بأدوارها المتقنة، تلقب بـ”أم المغاربة”، وذلك نظرا إلى إتقانها دور الأم بإحساس مرهف، وحنان يلمسه المشاهد.
وغابت الفنانة سعاد صابر عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، وكانت تعاني مضاعفات احتكاك في الركبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الوالي يستنكر الترويج لإشاعة وفاة “أم المغاربة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.