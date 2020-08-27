البطولة الوطنية.. مولودية وجدة يستقبل رجاء بني ملال اليوم الخميس

يستقبل فريق مولودية وجدة، مساء اليوم الخميس، نادي رجاء بني ملال لكرة القدم في الملعب الشرفي، في وجدة برسم الأسبوع 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويأمل الفريق الوجدي في تحقيق نقاط المباراة كاملة، والانفراد بالمركز الثاني، من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث بـرصيد 40 نقطة، وعلى بعد 5 نقاط من الرجاء البيضاوي، المتصدر.

ويدخل الفريق الملالي المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من أزمة النتائج، التي لازمت الفريق، بالإضافة إلى الأزمة الصحية، التي يعانيها الفريق، حاليا، بإصابة أزيد من 13 لاعبا بفيروس كورونا .

وانتقل الفريق الملالي إلى مدينة وجدة بـ15 لاعبا فقط، لإجراء المباراة أمام مولودية وجدة، في حين لا يزال باقي المصابين في النادي الملالي يخضعون للعلاج في أحد فنادق المدينة.