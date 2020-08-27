أطلق اليوم الخميس، سراح الرئيس المالي أبوبكر كيتا، وذلك بعد 9 أيام من اعتقاله إثر الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي حاليا، قد أفرج عن الرئيس المطاح به، وذلك بفضل وساطة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) قد أجرى السبت الماضي مباحثات مع الانقلابيين، وذلك في إطار وساطة سعت لحل الأزمة. كما التقى هذا الوفد مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي اعتقل بعد الانقلاب وأجبر على الاستقالة.
وكانت مجموعة من الضباط الشباب قد قادت تمردا عسكريا الثلاثاء قبل الماضي انتهى بالإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا واعتقاله والعديد من أركان حكمه.
ومن بين المعتقلين وزيرا الدفاع والأمن الجنرالان إبراهيما ضاهر وديمبيلي ومبيمبا موسى كيتا، ورئيس البرلمان موسى تمبيني ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلابيو مالي يفرجون عن الرئيس المطاح به أبو بكر كيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.