سلطات الحسيمة تقود حملة على المقاهي المخالفة لتدابير الحجر.. وتحرر الملك العمومي

قادت السلطات المحلية، أمس الأربعاء، في الحسيمة، حملة واسعة على المقاهي لمراقبة مدى تنفيذها لتدابير الحجر الصحي، وكذا تحرير الملك العمومي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة، حرروا مخالفة لمقهى، بسبب عدم الإلتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وكذا عدم وضع الكمامات من طرف المستخدمين.

كما تم خلال الحملة نفسها تحرير الأرصفة، والشوارع من كراسي، وطاولات المقاهي الموجودة بطريقة غير قانونية، بينها الموجودة في شاطئ “كيمادوا”.

وتأتي هذه الحملة في سياق المجهودات، التي تبذلها السلطات لمراقبة مدى تفعيل إجراءات الحجر الصحي في الحسيمة.