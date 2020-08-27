التركي مراد يلدريم: زوجتي المغربية إيمان الباني عالجت مرضي النفسي

قال النجم التركي، مراد يلدريم، إن زواجه من المغربية، إيمان الباني، أحدث تغييرا كبيرا في حياته، وساعده في تجاوز مرض نفسي.

ونقل موقع “تركيا الآن”، أمس الأربعاء، حديث مراد يلدريم، في تصريح تلفزي عن زوجته، التي قال عنها إنها ساعدته على تطوير شخصيته، وكانت بمثابة علاج لمرضه النفسي.

وأضاف مراد أن قرار زواجه من الباني كان صائبا، وعوضه عن جميع أخطائه، التي ارتكبها في حياته، معترفا أنه كان قبل الزواج مغرورا يقنع نفسه بالأكاذيب، كما تعرض لخيبة أمل من بعض الأشخاص، وعاش صعوبات في مسيرته.

يذكر أن مراد يلدريم، وإيمان الباني تزوجا قبل 4 سنوات، وأقاما حفل زفاف في تركيا ثم في المغرب وفق العادات والتقاليد المحلية.