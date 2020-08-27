سلطات اليوسفية تمدد سريان التدابير الاستثنائية لمواجهة الوضعية الوبائية بالإقليم

أعلنت السلطات الإقليمية في اليوسفية عن تمديد سريان التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة الوضعية الوبائية في إقليم اليوسفية لأسبوع إضافي، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الإقليم.

وفي هذا الصدد، أصدر عامل إقليم اليوسفية، محمد سالم الصبتي، قرارا يقضي بتمديد مواقيت إغلاق بعض المحلات التجارية، والفضاءات العمومية، تماشيا مع الإجراءات، والتدابير، التي يستوجبها حفظ النظام الصحي في إقليم اليوسفية بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وحدد القرار العاملي توقيت إغلاق المقاهي، والمطاعم في التاسعة مساء، والمحلات الحرفية في السادسة مساء، والمحلات التجارية في العاشرة ليلا، وفضاءات تجارة القرب في الثالثة زوالا، فيما نص القرار على الإغلاق، طوال اليوم بالنسبة إلى الحدائق العمومية، والحمامات، والملاعب الرياضية، والقاعات الرياضية.

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ويقضي القرار المذكور بسريان مفعول الإجراءات الاستثنائية المتخدة لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم، مع قابلية تجديدها، وفقا لتطورات الحالة الوبائية في الإقليم.

وحسب نص القرار، فإن عدم الامتثال للإجراءات المذكورة سيعرض صاحبه للمتابعة القانونية وفق النصوص المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.

وسيعهد بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور إلى المصالح القضائية المختصة، والسلطات المحلية، والأمنية كل في دائرة اختصاصه.