الاتحاد العام لكرة القدم يصادق على ميزانية اتحاد أبناء سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت سلطة مراقبة الميزانيات للاتحاد العام لكرة القدم، اليوم الخميس، على ميزانيّة فريق اتحاد أبناء سخنين للموسم الكروي القادم 2020-2021.

ونشرت صفحة نادي فريق اتحاد أبناء سخين، على صفحة الفريق الرسميّة عبر "فيسبوك" عن لسان المتحدث باسم النادي، منذر خلايلة، أن "سلطة مراقبة الميزانيات صادقت اليوم على ميزانية فريق اتحاد أبناء سخنين لموسم 2020-2021".

وأكمل البيان الصادر عن خلايلة أنه "تمت المصادقة على الميزانية بالرغم من وجود ديون متراكمة على الفريق من السنة الماضية، وتشمل بنود الميزانية تسديد هذه الديون".

Advertisements

وأضاف البيان أن "إدارة اتحاد أبناء سخنين بالتعاون مع مقربين من الفريق سوف تعمل على جمع تبرعات، وتجنيد رعاة للفريق من رجال الأعمال، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للفريق".

وكانت قد قدمت إدارة الفريق، أمس الأربعاء، المستندات المرتبطة بميزانية الفريق استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي 2020-2021.

وذلك بعد أن أبلغت سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، إدارة أبناء سخنين بهبوط الفريق إلى مستوى الدرجة الممتازة بسبب عدم المصادقة على ميزانية الموسم الكروي 2020-2021.