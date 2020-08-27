شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 دعا وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط.

وقال: ناقشت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تصرفات تركيا غير القانونية في شرق المتوسط. Advertisements وفي وقت سابق قال الوزير القبرصي إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال مواصلة التنقيب في شرق البحر المتوسط.

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