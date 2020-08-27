شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "لورا" يشتد ويضرب سواحل ولاية لويزيانا الأميركية والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020

وصل الإعصار لورا الخميس إلى سواحل ولاية لويزيانا الأميركية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأميركية.



وذكر المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها عند الساعة الأولى (06,00 ت غ) أن "الإعصار البالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا" ترافقه رياح سرعتها 240 كلم في الساعة.

ويستعد سكان لويزيانا وجنوب تكساس لمواجهة الإعصار لورا الذي ترافقه رياح بالغة القوة، بوضع أكياس رمل أمام أبواب منازلهم وسد نوافذها بإحكام أو إخلاء منازلهم.

وأدى الإعصار الذي ترافقه رياح شديد تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة في خليج المكسيك، كما ذكر المركز الوطني للأعاصير، إلى مقتل 25 شخصا في هايتي وجمهورية الدومينيكان وتسبب بفيضانات هائلة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير الذي يتخذ في ميامي مقرا له، من فيضانات مباغتة وسيول في مناطق من ولايات تكساس وليوزيانا وأركنسو.

وأكد حاكم تكساس غريغ أبوت "علينا الاستعداد لاحتمال تحول لورا إلى (إعصار من) الدرجة الرابعة"، بينما تواصل الولاية مكافحة وباء كوفيد-19.

وحذر من زوابع ورياح عاتية ستهب في أكثر منطقة حرجية في الولاية.

وبالمقارنة مع الإعصار هارفي الذي كان من الدرجة الثالثة وتسبب بفيضانات كارثية وأسفر عن سقوط 68 قتيلا في 2017، قال الحاكم أنه "سيكون فصلا يشهد رياحا أقوى".

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ويهدد الإعصار أيضا مراكز تكرير النفط الكبرى في ليك تشارلز في لويزيانا وبومون/بورت آرثر في تكساس وكلها واقعة بالقرب من الساحل.

وجرت عمليات إجلاء للسكان منذ الصباح في المناطق الأكثر تعرضا للخطر، خصوصا على الساحل حيث قد يبلغ ارتفاع المياه ثلاث أمتار.

وفتحت مراكز عديدة للإيواء منذ الثلاثاء في تكساس مع إجراءات صحية وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي نيو أورلينز، دعت رئيسة البلدية لاتويا كانتريل أيضا إلى احترام الإجراءات الصحية، على الرغم من الرياح والأمطار والسيول. وكتبت على تويتر "اتخذوا جراءات وقائية ضد كوفيد أيضا".

وفي الحي الفرنسي، الوسط التاريخي الذي خلا من السياح، تم تكديس أكياس رمل أمام عتبات أبواب المباني المشيدة في الحقبة الاستعمارية، بينما تمت حماية نوافذها بألوح ثبتت عليها.

وقال روبرت دانلاب الذي يملك متجرا، لوكالة فرانس برس "لست قلقا من وصول المياه مع العاصفة، بل من الأمطار ومن أن المضخات لا تعمل وهذا ما سيؤدي إلى سيول".

وما زالت نيو أورلينز تحت صدمة الإعصار كاترينا الذي كان من الدرجة الخامسة وهي الأعلى، وأغرق ثمانين بالمئة من المدينة وتسبب بمقتل نحو ألف شخص في 2005.

وصرحت صونيا ماكالر التي شهدت مرور الإعصار كاترينا قبل 15 عاما تماما تقريبا، أنها تتوقع كل شيء. وقالت "في دقيقة أولى تتصور أنه لن يصل، وفي الدقيقة التالية تحاول التأكد من أنك لن تعلق في وسطه. إنه أمر جنوني لكننا سنرى ما ستكون عليه المرحلة التالية".

وجلب "لورا" أمطارا غزيرة على بعد 845 كيلومترا عن لويزيانا الثلاثاء تسببت بفيضانات في هايتي وجمهورية الدومينيكان حيث قتل 24 شخصا على الأقل. وفي كوبا تسبب بأضرار مادية