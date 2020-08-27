شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري يكرّم الكعبي إثر تعيينه ملحقا عسكريا بسفارة الإمارات بالمغرب والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 كرّم السفير الإماراتي لدى المغرب، العصري سعيد الظاهري، الخميس، العقيد ركن مهندس مصبح حارب الكعبي، بمناسبة تعيينه ملحقا عسكريا لدى السفارة وترقيته إلى رتبة عقيد.

وسلم السفير الظاهري، الثلاثاء، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمغرب، أوراق اعتماده سفيرا مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب. Advertisements وتمتد العلاقة الأخوية المتينة بين المغرب والإمارات، إلى حوالي نصف قرن، تُوجت بتعيين الظاهري، سفيراً للإمارات بالمغرب. تكليف جديد يرفع من منسوب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما أن الرجل شغل المنصب نفسه لمدة 5 سنوات، وهي الفترة التي شهدت تعزيزاً مُتسارعاً للعلاقات بين البلدين.

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