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وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في زيارة رسمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020

وصل وزير الخارجية السعودي فرحان بن فيصل، الخميس، إلى بغداد في زيارة رسمية، لبحث العلاقات بين البلدين، وفقا لوسائل اعلام محلية ومصادر مطلعة.

 

وقالت المصادر لقناة "الحرة" الأمريكية إن وزير الخارجية السعودي سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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وتأتي زيارة الوزير السعودي بعد أكثر من شهر على تأجيل زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للرياض، والتي كانت مقررة في 20 يوليو الماضي.

 

وأعلنت في حينه أن التأجيل جاء، بسبب دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى

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