شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال ينفذ غاراتٍ وهميةً جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها فوق المدن والقرى اللبنانية. وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء مدينة النبطية ومنطقة إقليم التفاح بجنوب لبنان ونفذت غارات وهمية، كما حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة يحمر والشقيف، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الاحتلال ينفذ غاراتٍ وهميةً جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.