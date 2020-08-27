ألمانيا تطالب تركيا واليونان بوقف مناوراتهما العسكرية في شرق المتوسط

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان بوقف مناوراتهما العسكرية في شرق البحر المتوسط.

وفي مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الخميس إن هذا هو الشرط لإجراء محادثات مباشرة حول ادعاءات ملكية مناطق في شرق المتوسط بين الدولتين المنتميتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح ماس:" بالتأكيد لن يجلس الجانبان إلى الطاولة عندما تتواجه السفن الحربية في شرق البحر المتوسط".

وكان النزاع بين البلدين قد تأجج بسبب أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي من جانب تركيا قبالة جزر يونانية في شرق المتوسط، إذ تقوم سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" بالتنقيب عن الغاز هناك وترافقها سفن حربية تابعة للبحرية التركية.

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وتتهم أثينا تركيا بالتنقيب بشكل غير مشروع عن الغاز الطبيعي قبالة جزرها، وترد تركيا بأن هذه المياه تنتمي إلى الجرف القاري التركي ومن ثم فإن لها الحق في التنقيب عن الغاز.

وفي المقابل، ترى اليونان أن المنطقة تقع قبالة سواحل جزيرتيها رودوس وكاستلوريزو، ومن ثم تطالب بأحقيتها فيها.

وثمة صراع قريب الشبه ايضاً حول جزيرة قبرص التي تم اكتشاف احتياطات غنية بالغاز الطبيعي قبالة سواحلها.

وتحاول ألمانيا منذ أسابيع الوساطة بين أنقرة وأثينا لكنها لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن، وكان ماس قد توجه أول أمس الثلاثاء إلى اليونان وتركيا لكنه لم يتمكن من تحقيق تهدئة بين الجانبين اللذين واصلا مناوراتهما العسكرية في المنطقة في اليوم التالي.