رئيس الحكومة المكلف في تونس يتخلى عن ضم أول وزير كفيف لفريقه الوزاري



أعلن مكتب الاعلام لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تخليه اليوم عن ضم وزير كفيف للمرة الأولى في تاريخ تونس إلى الحكومة المقترحة.

وجاء قرار المشيشي عقب تدوينة نشرها الوزير المقترح وليد الزيدي أمس الاربعاء أعلن فيها عن "تعففه عن المنصب".

وقال المكلف بالإعلام لدى المشيشي، فيصل ضو اليوم إن رئيس الحكومة "قرر التخلي عن اسم السيد وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".

ونقل ضو عن المشيشي "أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".



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