الرياض: نتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس وزراء العراق

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن السعودية شريك حقيقي للعراق، فيما أشار وزير الخارجية السعودي أن بلاده تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراق.
ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، أن "المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق"، مشيراً الى "تطلع العراق الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين".
وشدد على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين".
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".
ولفت البيان الى أن "الكاظمي بحث مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق".
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