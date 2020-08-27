الرياض: نتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس وزراء العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له"، موضحاً أنه "جرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، أن "المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق"، مشيراً الى "تطلع العراق الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين".

وشدد على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".

ولفت البيان الى أن "الكاظمي بحث مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق".